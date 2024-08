Telelaser nei canali Venezia, 33 violazioni per eccesso velocità

In concomitanza con la Mostra del Cinema e del conseguente aumento del traffico acqueo, il Servizio sicurezza della navigazione ha intensificato i controlli per il rispetto della normativa in materia di navigazione nei canali del centro storico con pattuglie dotate di apparecchiatura telelaser per il rilevamento della velocità.

In particolare sono stati tenuti sotto controllo il Bacino San Marco, il Canal Grande, il Canale di Cannaregio e i rii secondari, con l'impiego di pattuglie che hanno proceduto ad accertare la commissione di 63 violazioni amministrative.

Sono state attivate postazioni telelaser per svolgere una funzione di prevenzione al fenomeno del moto ondoso, rilevando comunque 33 violazioni per superamento dei limiti di velocità.

L'attività ha comportato inoltre il controllo di varie unità che ha portato alla contestazione di 8 violazioni amministrative per imbarco e sbarco passeggeri su pontili Actv, due per mancato rispetto del senso unico, tre per assenza di certificato di assicurazione, cinque per mancato rispetto della Ztl, otto per ormeggi irregolari e quattro per irregolarità nella tenuta della documentazione di bordo. Le attività del Servizio Sicurezza della Navigazione proseguiranno per tutto il periodo della Mostra del Cinema.



