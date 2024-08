Lanzarin,entro 2024 Veneto avvia Centrale operativa 116117

La Giunta regionale ha approvato il documento di programmazione per l'attivazione del Nue (Numero Unico Europeo) 116117 per l'accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi territoriali a bassa intensità e priorità di cura. La valutazione del bisogno relativo alla chiamata del cittadino verrà effettuata da un operatore che, attraverso un algoritmo di intervista definito con specifico protocollo, ne decodificherà le necessità identificando la tipologia di risposta per una presa in carico appropriata



