Con elettrotecnologie curate mani di due donne

A Treviso la terapia del dolore è all'avanguardia per esiti di traumi alla mano grazie alla tecnologia "intelligente" che migliora la qualità di vita di due pazienti.

La mano è statisticamente la parte del corpo umano più frequentemente coinvolta in eventi traumatici di vario genere durante le attività lavorative come lo schiacciamento, lo strappamento, le ustioni, il dolore neuropatico cronico, fino alle amputazioni.

Recentemente sono stati eseguiti, all'ospedale di Treviso, due interventi di chirurgia del dolore applicando tecnologia innovativa, frutto della collaborazione delle équipe delle Unità operative di Medicina e Terapia del Dolore, diretta da Giannantonio Zanata Santi, e di Radiologia, guidata da Giovanni Morana.

Due le pazienti coinvolte, entrambe cinquantenni. La prima di queste, vittima di un grave traumatismo sul lavoro alla mano destra, dopo vari interventi chirurgici, purtroppo non risolutivi per una ripresa delle funzionalità della mano, ha sviluppato un grave dolore neuropatico cronico tale da rendere l'intero arto superiore inutilizzabile. La seconda, invece, presentava esiti da schiacciamento alla mano destra.

Dopo un accurato inquadramento clinico e strumentale, le pazienti sono state sottoposte a intervento di neuromodulazione elettrica dei nervi periferici, eseguito da Zanata Santi, in collaborazione con i colleghi radiologi Carlo Alberto Berto e Carlo Bortolanza. Sono stati posizionati degli elettrocateteri stimolatori sui nervi della mano, attraverso una via chirurgica mininvasiva, e collegati a piccoli neuropacer "intelligenti" alloggiati, in entrambi i casi , nel sottocute dell'avambraccio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA