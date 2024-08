Party ed eventi, il glamour di Venezia 81

(di Alessandra Magliaro) Il Filming Italy Venice con il suo record di celebrities, il galà charity dell'amfAR, i premi filantropici di Diane von Furstenberg, e poi i party Campari e Ciak, i premi Kineo, l'opening della mostra Dive e Madrine e quella dedicata a Marcello Mastroianni in occasione dei 100 anni dalla nascita. Sono alcuni dei tantissimi eventi all'81/a Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre). Tra l'hotel Excelsior, i nuovi spazi Biennale adiacenti al campo da tennis, la terrazza Biennale, lo scenografico Arsenale, il Centurion Palace con vista sul Canal Grande, quest'anno ha preso quota come location l'aeroporto Nicelli al Lido scelto per varie occasioni. E' il più antico scalo civile d'Italia, compie 100 anni nel 2026, fu usato anche da Gabriele D'Annunzio come campo volo ed è incastonato fra i bastioni di un forte del 1500.

L'apertura della Venezia glam è come da anni il 27 agosto all'hotel Danieli con il party Variety. Il 28 agosto dopo la cerimonia di apertura della Mostra del cinema, condotta da Sveva Alviti, e la proiezione di Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton le giurie con Isabelle Huppert presidente e la delegazione del film avranno gli onori di casa nella sala Stucchi dell'Excelsior dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e dal direttore della Mostra Alberto Barbera con il dinner party di apertura.

Il 29 agosto premiazione e cena di gala alle Tese all'Arsenale per i premi filantropici della stilista Diane Von Furstenberg, i DVF giunti al 15/o anno: attese Oprah Winfrey e Paola Cortellesi. Il 30 a San Servolo si inaugura la mostra per i 100 anni di Marcello Mastroianni, Cartier porta i suoi ospiti all'Harry's bar mentre Campari allestisce come un set l'aeroporto di Nicelli promettendo spritz (e infatti le liste sono chiuse, sold out da giorni) con l'evento Destination Red, dress code: Cocktail attire. All'Arsenale il 31 agosto presenti i volti internazionali del brand (Cate Blanchett?) l'atteso Armani Beauty Party (niente sfilata di re Giorgio come lo scorso anno ma comunque un super evento). Il 31 Diane Von Furstenberg fa il bis al Centurion Palace con un evento per il progetto Breaking through the lens che sostiene il femminile al cinema.

Domenica 1 settembre è sfida glamour tra i due eventi più attesi. Il Filming Italy Venice, diretto da Tiziana Rocca nella sala Stucchi dell'Excelsior, madrina Laura Chiatti, vedrà quasi 40 premiati che arrivano a Venezia per l'occasione: una macchina organizzativa sempre più potente che quest'anno porta al Lido fra i tantissimi Riccardo Cocciante e Christophe Lambert e ancora Margherita Buy, Isabella Ferrari, Sonia Bergamasco e tanti altri. In contemporanea all'Hangar Nicelli l'annuale galà amfAR per la raccolta dei fondi per la ricerca contro l'Aids: condurrà Kate Beckinsale mentre Richard Gere, riceverà l'Award of Inspiration di amfAR. Lo stesso giorno l'attore (75 anni giusto il 31 agosto) terrà una conversazione organizzata da Cartier in collaborazione con la Biennale alla Match Point Arena. Chi non è al Filming Italy Venice o all'amfAR forse sarà all'Harry's Bar per la cena esclusiva di Chanel. Inaugurazione mostra Dive e Madrine, Hotel Excelsior Lido. Il 2 settembre all'Excelsior si inaugura la mostra Dive e Madrine, all'Arsenale Vecchio serata in onore della cinematografica Aston Martin Vanquish, mentre all'isola di San Servolo festeggiano i giovani talenti di Biennale College. Il 3 settembre un classico: il party Diva e Donna al Sina Centurion Palace, una location da sempre punto d'approdo durante la Mostra con beauty room, red carpet room per gli abiti da sera in prestito e gift room per le star. Diva e Donna party compie 20 anni al solito con grandi ospiti a cominciare dalla modella compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez che ha spopolato con la serie Netflix Y soy Georgina e proseguire con due medaglie d'oro olimpiche la pallavolista Alessia Orro e la ciclista Martina Fidanza. Nella Palazzina Grassi si fanno le ore piccole con il dj set di Graziano Della Nebbia al party Vanity Fair. All'Hotel Gritti a Venezia il 5 settembre la festa Ciak (quest'anno con QR code all'ingresso per arginare l'overbooking) e il 6 alla terrazza Biennale serata Nuovo Imaie. Il 7 gran finale con le istituzioni e i vincitori di Venezia 81 nei saloni al terzo piano dell'Excelsior, nessun party per gli accreditati da tutto il mondo come a Cannes, il Lido prosegue con la linea sobria da anni.



