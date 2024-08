Biennale College, 4 film a Venezia dalla bottega unica al mondo

Durante la Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre), saranno proiettati 4 lungometraggi selezionati, sviluppati e prodotti nella dodicesima edizione di Biennale College Cinema. E' l'unica sezione di Venezia 81 con una netta prevalenza femminile e La Biennale di Venezia conferma così il suo ruolo di laboratorio di sperimentazione all'interno del panorama cinematografico contemporaneo. Questi film sono il risultato di un intenso percorso formativo di 12 mesi, durante il quale i talenti emergenti hanno avuto l'opportunità di sviluppare e realizzare i propri progetti cinematografici sotto la guida di esperti del settore.

Lanciato dalla Biennale di Venezia nel 2012 con il direttore Alberto Barbera e la responsabile del programma Savina Neirotti, Biennale College Cinema si è trasformato in un laboratorio di alta formazione, ricerca e sperimentazione per lo sviluppo e la produzione di opere a micro-budget, aperto a registi e produttori emergenti da tutto il mondo.

Sostiene Alberto Barbera: "La sfida di Biennale College Cinema è quella di dimostrare che si possono produrre film a costi bassi e in poco tempo, con l'ambizione di controllare tutto il ciclo di produzione dall'inizio alla fine. Non c'è nulla di simile al mondo".

Biennale College Cinema, dunque, è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale per la creatività nel campo del cinema, proponendo la sfida di dimostrare che è possibile produrre film a costi ridotti e in tempi brevi con un controllo totale sul ciclo di produzione.

Biennale College Cinema non è una scuola né una produzione, ma piuttosto una "bottega d'arte" che supporta e segue i talenti emergenti nel processo di realizzazione dei loro film. Negli ultimi dodici anni, Biennale College Cinema ha realizzato 41 lungometraggi di registi emergenti (alla loro opera prima o seconda) che hanno ottenuto riconoscimenti sia nazionali che internazionali.

I film di Biennale College Cinema vengono visti al Lido nei giorni di Mostra, perché parte integrante del programma ufficiale del festival. Inoltre, il pubblico italiano ha l'opportunità di guardarli anche online nella "Sala Web", la sala virtuale della Mostra.

I 4 film che verranno presentati quest'anno - da venerdì 30 agosto a martedì 3 settembre, Sala Giardino sono: Il mio compleanno di Christian Filippi, produttore Leonardo Baraldi con Zackari Delmas, Silvia D'Amico,Giulia Galassi, Simone Liberati, Federico Pacifici, Nicolò Medori, Carlo De Ruggieri / Italia.

Medovyi misiats (Honeymoon) di Zhanna Ozirna, produttore: Dmytro Sukhanov con Ira Nirsha, Roman Lutskyi / Ucraina.

Január 2 (January 2) di Zsófia Szilágyi, produttrici: Dóra Csernátony, Lili Horvát con Csenge Jóvári, Zsuzsanna Konrád / Ungheria.

The Fisherman di Zoey Martinson, produttori: Kofi Owusu Afriyie, Korey Jackson con Ricky Adelayitar, Endurance Dedzo, William Lamptey, Kiki Romi, Dulo Harris / Ghana .



