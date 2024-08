Torna 'Zorba il greco' al Teatro Romano di Verona

La Fondazione Arena riporta 'Zorba il greco' al Teatro Romano di Verona, con un balletto che l'anno scorso registrò al debutto il sold out e sette richieste di bis. Il celebre titolo di Mikis Theodarakis sarà sul palcoscenico del Teatro Romano il 27 e 28 agosto alle 21.15.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Verona, il 101/o Arena di Verona Opera Festival 2024 cambia palcoscenico per due serate.

Insieme al Ballo areniano, calcheranno le scene i solisti Denys Cherevychko, Eleana Andreoudi e Liudmila Konovalova, prime ballerine rispettivamente dell'Opera di Atene e di Vienna.

Novità dell'edizione 2024, il debutto di Davide Buffone, primo ballerino del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor, come Zorba e di Gioacchino Starace, solista del Teatro alla Scala, come John.

Zorba il greco, tratto dal romanzo di Nikos Kazantzakis, fu scritto appositamente per l'Arena nel 1988 e diretto dal compositore stesso Mikis Theodarakis su ideazione del coreografo Lorca Massine.



