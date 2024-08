Spettacolo Domingo a Verona, protesta 'fuori dall'Arena'

Protesta davanti all'Arena di Verona, contro l'esibizione di Placido Domingo, in programma questa sera. "La contestazione è stata organizzata a due ore dall'inizio de "La Noche Española", che avrà come protagonista il celebre tenore, per denunciare i casi di molestie dei quali in passato è stato accusato l'artista spagnolo.

"Tommasi & Gasdia fuori Domingo dall'Arena" recava la scritta sullo striscione esposto durante il flash mob Fuori Domingo dall'Arena", appellandosi al sindaco di Verona e presidente della Fondazione Arena e alla sovrintendente areniana. Il sindaco Tommasi interpellato dal quotidiano "Il Domani" sul caso Domingo, ha sottolineato l'impegno dell'Amministrazione, fin dal suo insediamento, per promuovere attività concrete sul territorio di prevenzione, formazione e sensibilizzazione, rafforzando i servizi antiviolenza, per incidere a livello etico, culturale e sociale.

"E' un artista di richiamo internazionale protagonista da oltre cinquant'anni del nostro Festival lirico, in merito alle richieste da parte del comitato "Fuori Domingo dall'Arena", l'artista, sebbene "chiacchierato", non risulta sia mai stato nel tempo oggetto di denunce alle autorità preposte" ha dichiarato Tommasi.



