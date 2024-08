Maltempo: nel rodigino 40 interventi dei Vigili del fuoco

Sono stati 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo che da ieri pomeriggio fino alla notte ha interessato la provincia di Rovigo e in particolare il basso polesine, tra Porto Viro e Rosolina Mare. Sono ancora 20 le chiamate in attesa. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate tutta la notte per rimuovere gli alberi abbattuti, per i danni d'acqua e per diversi allagamenti. In supporto alle squadre locali sono arrivati sei operatori da Padova, Verona e Vicenza con le motopompe.



