Calcio: altri 7 daspo per violenze prima di Cesena-Padova

La Digos della Questura di Padova sta dando esecuzione da stamane ad ulteriori 7 provvedimenti di Daspo disposti del Questore di Forlì-Cesena nei confronti di altrettanti ultras patavini coinvolti negli scontri fra tifoserie avvenuti il 4 agosto in occasione della gara di Coppa Italia di serie C Cesena-Padova. I provvedimenti si aggiungono ai 34 daspo (per un totale di 41) già emessi per le stesse ragioni sempre nei riguardi di tifosi patavini, appartenenti ai gruppi "Educazione Padovana" e "Upd".

Le ultime persone raggiunte dalle misure interdittive sono gli autisti dei 7 minivan utilizzati dai padovani per effettuare la violenta spedizione contro i sostenitori cesenati. Nei provvedimenti il Questore ha evidenziato che i sette "autisti", pur non avendo partecipato attivamente agli episodi di violenza, hanno avuto un ruolo ugualmente importante nell'azione del gruppo, fornendo l'indispensabile supporto logistico per la riuscita del piano; una condotta che ha "agevolato gli altri tifosi alla partecipazione attiva ai disordini, dapprima facendoli giungere in prossimità dello stadio e sottraendosi ai controlli preventivi, poi attendendoli a breve distanza dal luogo degli scontri per garantire loro la fuga e quindi l'impunità. Le misure nei confronti degli 'autisti', vanno da un anno di assenza dagli stadi ad un massimo di 5 amni.

I primi 34 daspo per i responsabili degli incidenti (per complessivi 172 anni di divieto) erano stati notificati nella giornata di giovedì 8 agosto,



Riproduzione riservata © Copyright ANSA