Recuperato nell'Adige il corpo di una 70enne nel rodigino

Il corpo di una donna di 70 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Adige in località Palazzo Corni nel comune di San Martino di Venezze (Rovigo).

Le ricerche delle squadre dei vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di Adria i sommozzatori di Venezia e con i droni del nucleo regionale del Friuli Venezia Giulia, erano iniziate alle 20 di ieri dopo che un testimone aveva visto la donna scivolare nel fiume in località Beverare. Questa mattina è entrato in azione anche l'elicottero Drago 149.

Il corpo è stato individuato e recuperato dalle squadre dei vigili del fuoco circa un chilometro e mezzo a valle del punto di scomparsa. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta accertando le cause del decesso.



