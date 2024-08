In Veneto temporali e danni per il maltempo

Temporali e forte vento hanno colpito questa sera parte del Veneto, rompendo il muro di caldo che da settimane attanaglia la regione. Un primo break alla stasi anticiclonica che ha però causato anche danni e situazioni di rischio, in particolare nel veronese. Una cinquantina le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco, per alberi abbattuti dal vento ed allagamenti. Due persone sono state soccorse a Bovolone (Verona) dopo essere rimaste bloccate nella propria auto con l'acqua all'altezza dei finestrini. Recuperati anche due escursionisti a Bosco Chiesanuova, tra il rifugio Podesteria e la malga Lessinia, infreddoliti e doloranti per i colpi ricevuti dalla forte grandinata. Temporali con forte vento hanno colpito anche la provincia di Padova, con scrosci di pioggia, ma non grandine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA