Morto a Padova Luca Vecchiato, il 're dei panettieri'

E' morto oggi a Padova, all'età di 55 anni, Luca Vecchiato, considerato il 're dei panettieri' della città euganea, titolare di un negozio in Piazza della Frutta divenuto negli anni un'istituzione cittadina.

Figura conosciutissima, non ultimo per la passione con la quale coniugava la tradizione di un mestiere antico con le tecniche più moderne della panificazione, era stato anche presidente della federazione italiana dei panificatori di Confcommercio, dal 2009 al 2011. Durante il Covid era stato uno degli artefici della campagna sociale "Padova non si ferma".

Una dinastia familiare la sua, iniziata con il nonno e proseguita con il padre, Gianfranco Vecchiato.

Il decesso è sopraggiunto per problemi cardiaci. Messaggi di cordoglio sono giunti dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, e dal presidente di Confcommercio Ascom, Patrizio Bertin. "Luca Vecchiato - afferma Bertin - - oltre che guidare per una felice stagione il gruppo padovano dei panificatori, aveva preso in mano le redini della federazione a livello nazionale portandola ad un livello mai conosciuto prima. Se oggi i panificatori padovani sono una realtà di primaria importanza, lo si deve al suo lavoro".



