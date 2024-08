Goletta Verde, due zone delle acque del Veneto non a norma

Sono stati presentati oggi a Caorle (Venezia), da Goletta Verde di Legambiente, i risultati del monitoraggio delle acque delle coste del Veneto: su 11 punti campionati 2 sono risultati essere oltre i limiti di legge. Si tratta del punto presso la foce del fiume Adige tra i comuni di Chioggia (Venezia) e Rosolina (Rovigo), e la spiaggia a destra della foce del Po di Tolle in località Barricata nel comune di Porto Tolle (Rovigo).

L'attività di prelievo e campionamento è stata svolta nello scorso 16 luglio, quando sono stati monitorati 11 punti lungo la costa veneta. Di questi 11 punti 4 sono stati campionati in mare e 7 in corrispondenza di foci di fiumi e canali.

I due punti oltre i limiti di legge sono stati giudicati "fortemente inquinati". I risultati del monitoraggio di Goletta Verde in Veneto peggiorano rispetto agli ultimi due anni quando tutti i punti campionati erano risultati a norma. A far emergere un quadro diverso molto probabilmente sono state le differenti condizioni meteo: nel 2022 e nel 2023 il periodo precedente ai campionamenti è stato caratterizzato dalla siccità mentre quest'anno, al contrario, si sono registrate forti piogge.



