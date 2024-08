Ambulanti del Fvg e Veneto chiedono lavoro 'a pari condizioni'

"Lavorare a pari condizioni", questa è la richiesta degli ambulanti veneti e friulani emersa dall'incontro fra l'eurodeputata della Lega, Anna Cisint, e Gilberto Marcolin, rappresentate del Gruppo organizzato indipendente ambulanti (Goia) e della Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori (Fenapi) Veneto e Fvg. La categoria degli ambulanti "lamenta come la concorrenza sleale - si legge in una nota diramata dopo l'incontro - ingenerata da mancanza di regole chiare ed omogenee e di controlli seri, abbia danneggiato il settore, creando un danno per i lavoratori e peggiorando la qualità dei mercati nelle città".

"Ci attiveremo con i vari livelli di governo per avere norme semplici e chiare per garantire pari opportunità a tutti i lavoratori ambulanti", ha promesso Cisint, aggiungendo che i mercati sono "l'anima delle nostre comunità, serve difendere i lavoratori ambulanti che rispettano le regole e che portano valore. L'essenza dei più basilari controlli penalizza le nostre imprese, favorendo la bancarelle con merce di dubbia provenienza e qualità e spesso con un allestimento non dignitoso che non fa altro che portare degrado nelle città", ha concluso.



