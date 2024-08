In furgone con un chilo di cocaina e ketamina, arrestato

La Squadra Mobile della Questura di Padova ha arrestato un uomo trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina e ketamina, pari a oltre 1.200 dosi miste, del valore di 70.000 euro sul mercato dello spaccio.

L'uomo, in prova e con in corso un programma di disintossicazione, è stato fermato al volante di un furgone nei pressi del casello autostradale di Padova Sud, da una pattuglia che lo aveva notato litigare con una donna che viaggiava con lui.

Controllando il retro del mezzo, in mezzo a vari oggetti gli agenti hanno rinvenuto una confezione che all'apparenza conteneva "proteine vegane", solitamente utilizzate per stimolare la crescita muscolare, e hanno richiesto un accertamento ai colleghi della Polizia Scientifica. E' così emerso che si trattava di una sostanza mista fra cocaina e ketamina.

L'uomo è stato così tratto in arresto e condotto alla Casa Circondariale di Padova. Il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura di Padova ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.



