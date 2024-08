Pil Veneto stimato da Prometeia a +1,1% nel 2024

I dati di Prometeia a luglio stimano la crescita del Pil Veneto nell'arco dell'anno a +1,1%, contro la previsione nazionale dello 0,9%. A fare la differenza è il turismo che, grazie al ritorno consistente degli stranieri, nei primi cinque mesi di quest'anno ha registrato un +8,4% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2023. Dati che, secondo il presidente Luca Zaia, "dimostrano ancora una volta che la nostra regione è uno dei motori d'Italia. In questo contesto roseo, non sottovalutiamo il rallentamento del settore produttivo, pur consapevoli che gli elementi congiunturali stanno influendo in modo significativo sul settore".

Le stime sono riportate ne Bollettino socio economico del Veneto di luglio 2024, che riporta i principali indicatori socio-economici congiunturali relativi alla regione.

In un quadro complessivo che conferma la tenuta delle principali economie mondiali, Prometeia fornisce a luglio una previsione tendenziale per il 2024 del Prodotto Interno Lordo italiano del +0,9%, di poco inferiore rispetto a quanto prospettato nel Documento Economico Finanziario 2024, che prevede un +1,0%. Per il Veneto è stimata una crescita del Pil pari a +0,9% nel 2023 e +1,1% nell'anno in corso. Per i consumi delle famiglie e per gli investimenti fissi lordi, in Veneto è stimata una crescita, rispettivamente, dell'1,3% e del 4,5% nel 2023. Nel 2024 si stima che i consumi delle famiglie venete cresceranno dello 0,7% e gli investimenti fissi lordi del 2,1%.

Per il 2025 Prometeia prevede una crescita dello 0,9% per l'economia nazionale e dell'1,1% per quella veneta.



