Maxi tamponamento in A4, coinvolta anche auto polstrada

Un maxi tamponamento è avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A4 sullo svincolo per la A31 Nord. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto della polizia stradale di Bassano del Grappa (Vicenza). I due agenti a bordo della volante sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sono gravi. Ai poliziotti si aggiungo altri 2 feriti. Chiuso il tratto di autostradale per permettere i soccorsi e l'arrivo delle ambulanze. E' ancora da chiarire la dinamica del tamponamento.





