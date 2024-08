Fondazione Cini, un simposio mondiale su salute e AI

Dalla diagnostica alla somministrazione di terapie, allo sviluppo accelerato di nuove cure o di politiche sanitarie più efficaci a livello globale: l'intelligenza artificiale (AI) può migliorare la salute individuale e globale e la sostenibilità dell'accesso alle cure grazie a un approccio etico condiviso. Sono i temi che verranno affrontati a Global Health in the Age of AI, un simposio mondiale che sarà ospitato alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, dal 7 al 9 novembre prossimi, nell'Isola di San Giorgio Maggiore. Vi prenderanno parte trentadue esperti mondiali, che si confronteranno sui modi per accelerare l'utilizzo consapevole ed etico dell'AI nella salute globale.

Il programma scientifico, strutturato in tre giornate, è curato da Luciano Floridi, direttore del Digital Ethics Center (Dec) della Yale University e professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Bologna. Sono previsti keynote di esperti dello Swiss Institute of Technology (ETH), dell'Università Tecnologica di Monaco (Tum), in Germania, della Boston University School of Public Health, del Massachusetts Institute of Technology negli Usa, dell'Imperial College di Londra, dell'Università di Uppsala in Svezia oltre a due panel sull'implementazione e la regolamentazione e sulla geopolitica dell'AI.



