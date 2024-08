Denunciati tre imprenditori per frode in commercio a Verona

I finanzieri di Verona e il Nas dei carabinieri di Padova hanno eseguito un provvedimento di applicazione delle misure interdittive nei confronti di tre imprenditori e di una società attivi nel settore del commercio di prodotti per l'agricoltura, e anche un sequestro preventivo di circa 180mila euro su disponibilità finanziarie e beni.

L'indagine ha portato alla luce uno schema fraudolento adottato dagli gli indagati i quali, anche attraverso società di diritto estero a loro riconducibili, introducevano nel territorio dello Stato prodotti fitosanitari contraffatti, beneficiando della competitività del prezzo praticato. In particolare, venivano realizzati fitofarmaci a cui era apposto illecitamente il marchio di note case produttrici (ignare della frode in commercio). I prodotti, anche di importazione cinese, venivano introdotti in Europa falsificando la documentazione, oltre a successive cessioni tra società, tutte riconducibili agli stessi indagati. I prodotti così rivenduti risultavano difformi rispetto a quanto indicato sulle etichette. Uno schema criminoso anche attraverso la compiacenza di tipografie per la stampa delle etichette da apporre sui prodotti e di prestanomi a cui affidare, solo formalmente, la gestione delle società.





