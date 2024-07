Borgo abbandonato si rianima con esposizioni di 50 artisti

L'arte per rivitalizzare un borgo abbandonato. Accade a Fratta di Tarzo, una frazione del comune trevigiano con poco più di 4.000 abitanti, dove una cinquantina di artisti animeranno le strade riqualificando così il borgo, con dipinti anche sulle facciate delle case.

A promuovere l'evento Arte Laguna con l'Associazione Culturale MoCae e l'amministrazione locale, con un progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

Quella di quest'anno è la seconda edizione di 'Cor - Spazi Pubblici Palpitanti' dedicato appunto alla riqualificazione sociale e culturale del borgo con un evento culturale che celebra l'arte contemporanea in uno scenario storico.

Dopo la tappa del 2023, con la nuova edizione si punta all'internazionalità con gli artisti Desirèe Pucci (Italia), Mario Valdès (Spagna) e Vladimir Paun-Vrapciu (Romania) che esporranno le proprie opere e si cimenteranno in un happening con una cinquantina di colleghi, tra pittori, scultori, fotografi, ceramisti e fumettisti, che animeranno l'I cortili dell'arte' del borgo dal 2 al 4 agosto. COR - Spazi Pubblici Palpitanti offre così l'opportunità di interagire con gli artisti e osservare il processo creativo dal vivo, avvicinare il pubblico all'arte contemporanea e riqualificare diverse zone del borgo con opere d'arte site specifiche che si adattano al luogo valorizzandolo e creandone una identità ben precisa Tra l'altro l'opera che lo spagnolo Valdés realizzerà a Fratta sarà poi esposta all'Arsenale di Venezia dal 16 novembre all'8 dicembre e rimarrà poi come simbolo di Sostenibilità presso la sede di Treviso di Energiapuntozero.





