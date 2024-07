Parigi: Creazzo in festa per l'oro di Ceccon

E' un paese in festa, Creazzo, per il trionfo olimpico di Thomas Ceccon, vincitore ieri sera del titolo nei 100 dorso ai Giochi di Parigi 2024. Qui, uno dei comuni dell'hinterland di Vicenza, il campione, nato a Thiene e cresciuto a Magrè di Schio, si è scoperto dal punto di vista natatorio, crescendo nella piscina che rappresenta la 'casa' della Leosport Creazzo, società che vanta un vivaio giovanile e dove Ceccon è considerato un idolo e un punto di riferimento, non solo sportivo.

Obbligatorio ad un certo punto della carriera il trasferimento al centro federale nuoto di Verona, dove sino a pochi anni fa si allenava anche Federica Pellegrini, per allenarsi e simulare le gare nella vasca da 50 metri. "Posso già anticipare che, dopo le ferie, nella nostra piscina organizzeremo un'altra grande festa - dichiara all'ANSA la sindaca di Creazzo, Carmela Maresca - così come avvenne tre anni fa al ritorno delle Olimpiadi di Tokyo, quando Thomas arrivò da noi con al collo le due medaglie conquistate in staffetta, un argento e un bronzo. Fu una festa straordinaria con centinaia di ragazzi che allestirono manifesti e palloncini colorati. Questa volta lo potremo ammirare con al collo la medaglia d'oro individuale, oltre al bronzo conquistato il primo giorno nella staffetta 4x100 stile libero. Ma i Giochi non sono ancora finiti, noi siamo convinti che può ancora salire sul podio e regalarci altre gioie nei prossimi giorni. Anche prima della partenza di Parigi è stato organizzato un evento beneagurante in piscina".

"Ieri sera abbiamo tutti esultato - aggiunge - lo dico anche a nome dei miei cittadini, che tra ieri sera e stamattina mi hanno contattato. Un titolo olimpico rappresenta il massimo risultato per uno sportivo, ti fa entrare nella storia. Siamo felici per lui ma anche per il suo tecnico, Alberto Burlina, che qui è di casa, visto che ricopre il ruolo di capo allenatore della Leosport Creazzo. Entrambi tornano sempre volentieri in piscina, dove sono cresciuti assieme e dove è emerso il grande talento di Thomas che poi Alberto ha saputo plasmare, indirizzandolo nelle scelte migliori".

La gioia del sindaco è anche quella dell'assessore allo sport di Creazzo, Cinzia Maraschin, che è pure grande tifosa di Ceccon. "Nella mia casa - confida - tengo bene in evidenza la cuffia autografata da Thomas, che faccio sempre vedere a tutti.

Il nostro è un comune molto sportivo e i ragazzi che praticano il nuoto hanno un grande punto di riferimento in lui. Grazie alla Leosport si vive in un ambiente straordinario di competizione ma anche di amicizia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA