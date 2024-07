Maltempo si abbatte sul Bassanese, piante sradicate sulle strade

Ha interessato soprattutto il comprensorio bassanese il maltempo che la scorsa notte si è abbattuto nella provincia di Vicenza. I vigili del fuoco di Bassano del Grappa, che hanno poi chiesto rinforzi dai colleghi dalla caserma di Cittadella (Padova) e dalla centrale di Vicenza, hanno eseguito oltre 50 interventi per rimozione, a causa del vento, di alberi dalle strade, che creavano problemi alla circolazione stradale. Nella mattinata di oggi i pompieri sono ancora impegnati nel liberare e mettere in sicurezza le strade da rami ed alberi caduti. Verifiche in corso anche per verificare eventuali danni a strutture pubbliche e private.





