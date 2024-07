Viola divieto di avvicinarsi all'ex compagna, arrestato

Un 22enne vicentino è stato arrestato dai carabinieri di Dueville (Vicenza) dopo aver violato le disposizione del Tribunale di Vicenza che gli imponeva di non avvicinarsi all'ex compagna.

Il giovane aveva una relazione turbolenta con la compagna, sua coetanea, arrivando nelle settimane scorse ad aggredirla fisicamente durante un litigio. A seguito dell'episodio, la donna aveva presentato denuncia all'Arma di Dueville. La Procura della Repubblica di Vicenza, concordando con le indagini dei carabinieri, aveva richiesto e ottenuto dal Gip un'ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l'obbligo per l'uomo di presentarsi due volte al giorno in caserma. Nonostante queste misure, l'indagato è stato trovato due giorni fa in un parco pubblico di Costabissara in compagnia della vittima: i militari l'hanno arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza.

Il Tribunale penale di Vicenza ha convalidato l'arresto in rito direttissimo, imponendo all'uomo l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria del luogo di residenza e confermando il divieto di avvicinamento alla compagna maltrattata.



