Anziani rapinati, domestica complice del malvivente

Una domestica 40enne è stata denunciata dalla polizia per rapina pluriaggravata in concorso con il suo compagno ai danni di una coppia di anziani di Treviso.

I fatti risalgono ad un anno e mezzo fa, quando nell'abitazione fece irruzione uno sconosciuto armato di pistola giocattolo, priva però di tappo rosso, il quale immobilizzò la proprietaria 80enne e la domestica usando del nastro isolante per impossessarsi poi di denaro e oggetti preziosi.

Di li' a pochi istanti rientrò il marito dell'anziana, e il rapinatore si dileguò.

Le indagini della polizia portarono a scoprire come tra la collaboratrice domestica e l'uomo armato, risultato a lei legato sentimentalmente, vi fosse un'intesa per la consumazione della rapina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA