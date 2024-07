Sanità Veneto: nuovo acceleratore per radioterapia ad Abano

E' stata inaugurata stamane al policlinico di Abano Terme (Padova) un nuovo acceleratore lineare di ultima generazione che cattura l'immagine del tumore da trattare in soli 6 secondi, consentendo sedute più veloci e permettendo di ottenere immagini ad altissima definizione. E' il primo del genere installato in Italia.

La nuova apparecchiatura, Halcyon Hypersight (Varian), è stata acquisita grazie a un investimento di 2 milioni 270mila, che include anche l'aggiornamento di un altro acceleratore lineare e di software e hardware per la gestione del trattamento radioterapico. Grazie a questo nuovo macchinario, la struttura aponense, presidio ospedaliero della Regione Veneto e clinica di punta del Gruppo Ospedaliero Leonardo, si colloca ulteriormente all'avanguardia nella cura delle neoplasie.

L'Halcyon Hypersight, dopo il necessario periodo per la formazione e il collaudo, è già operativo. Il primo paziente sarà trattato il 24 luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA