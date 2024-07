Atto vandalico contro la sede di Tva e Telechiara

Atto vandalico nella notte contro la sede di Tva Vicenza e Telechiara del gruppo Videomedia spa.

In azione il movimento no vax "tre V" che ha imbrattato con della vernice rossa sparata anche a diversi metri d'altezza buona parte dello stabile di via Fermi con scritte deliranti sui vaccini ma anche contro il 5G e poi sull'agenda 2023. Presi di mira anche con offese i giornalisti della redazione di Tva che come tutti i media nazionale ieri si sono occupati della prima udienza preliminare, rinviata a novembre, della maxi inchiesta della Questura di Vicenza sulle false vaccinazione Covid per ottenere il green pass. Vandalizzate anche le auto dell'emittente televisiva, con danni pensati, e alcuni stabili accanto. Sul posto questa mattina la polizia con il reparto della Digos e la scientifica che sta indagando sull'episodio e per questo sono stati acquisiti dei filmati delle telecamere di sicurezza.



