Al via la Coppa d'Oro delle Dolomiti 2024 a Cortina

Paesaggi capaci di togliere il fiato attraversati da automobili da sogno. E' lo scenario della Coppa D'Oro delle Dolomiti, terzo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi che dal 18 al 21 luglio vedrà sfilare un vero e proprio "museo su quattro ruote" itinerante, con auto provenienti da tutto il mondo in un contesto da Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

Quartier generale della competizione, organizzata da Automobile Club Belluno ed Automobile Club d'Italia con la collaborazione di Aci Sport e Aci Storico sarà Cortina d'Ampezzo: 94 gli equipaggi iscritti provenienti da 10 Paesi, dagli Stati Uniti al Giappone, dall'Olanda alla Polonia passando per Belgio, Svizzera, Grecia, Germania e Lussemburgo con i più grandi regolaristi italiani pronti a sfidarsi. La Coppa d'Oro delle Dolomiti è stata presentata oggi a Belluno dal presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin e dal presidente dell'Aci Belluno, Lucio De Mori.

Equipaggi blasonati e auto uniche come la Bentley 3 Litre di Luca Patron e Steve Clark, la Lancia Lambda Spider Casaro di Sergio Sisti e Anna Gualandi, la Fiat 514 MM di Alessandro Gamberini e Guido Ceccardi, la Chrysler 75 Sport Roadster del '29, la Bugatti 51 Grand Prix del 1932, la Bentley Tourer 3.5, la Fiat 508S Coppa d'Oro e poi ancora molti modelli Lancia, Aprila, Appia, Ardea, Aurelia e ancora Alfa Romeo e Porsche. Al via lo stesso presidente di Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, in gara con Susanna Serri su Lancia Aurelia B24.

Gli equipaggi iscritti alla gara di regolarità classica potranno inoltre partecipare, con la propria auto, alla quarta edizione del Concorso di Eleganza. Una giuria di esperti valuterà le auto in concorso. In arrivo anche le Supercar del Tributo Coppa D'oro delle Dolomiti, con la presenza di 21 Ferrari, tra cui diverse 488 Pista, 488 Pista Spider, Lusso GTC4T.

Quanto al programma, si comincerà domani con il prologo da Corso Italia a Cortina, stessa località che ospiterà gli arrivi di venerdì e sabato. Venerdì mattina avrà luogo la partenza della prima tappa sui tornanti delle Dolomiti dell'Alto Adige.

Sabato la seconda, sui tornanti delle Dolomiti Bellunesi.

Sticchi Damiani sottolinea che la Coppa d'Oro permette di "godere di scenari unici al mondo lungo un percorso che 'trascina' piloti e vetture attraverso i luoghi più iconici delle Dolomiti del Bellunese, il tutto accompagnato dal piacere di essere protagonisti attivi di una gara comunque difficile e comunque tecnicamente probante, alla guida di vetture che portano con sé un Dna ricco di bellezza, storia, cultura, fascino. Questa è la Coppa d'Oro delle Dolomiti, una manifestazione ricca di straordinarietà che, proprio per questo, attira equipaggi da tutte le parti del mondo, equipaggi che proprio qui in Italia trovano il meglio per quanto riguarda l'organizzazione sportiva, l'accoglienza e la conoscenza di questo settore", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA