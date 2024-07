Si allarga il Campus universitario di Ca' Foscari a Treviso

Grazie alla progettualità condivisa tra Ateneo, amministrazione Comunale d Treviso e Ipab Appiani Turazza, si amplia il progetto del campus universitario di Ca' Foscari nel capoluogo della Marca. Oltre che nei padiglioni del complesso Appiani Turazza,già stabiliti nel protocollo d'intesa del 2022, l'Ateneo veneziano si insedierà anche negli ampi spazi adiacenti al complesso, ora in uso all'Istituto Fleming.

Sorgerà quindi un unico grande Campus di oltre diecimila metri quadrati con aule di grandi dimensioni e ulteriori spazi di servizio per studentesse e studenti (mensa, aule studio, co-working). Rispetto all'attuale collocazione (Palazzo San Paolo e Palazzo San Leonardo), la nuova sede disporrà di circa 3 mila metri quadrati in più. L'investimento complessivo per gli interventi su entrambi gli edifici del Campus è di oltre 22 milioni di euro.

L'ampliamento della progettualità è stato approvato oggi dal Cda di Ca' Foscari e dalla Giunta Comunale di Treviso.

"Oggi abbiamo approvato un progetto importante e strategico per la presenza di Ca' Foscari a Treviso: amplieremo la nuova sede universitaria così da garantire spazi maggiori alla comunità studentesca e al personale. E' un investimento edilizio che guarda al futuro e a una nuova dimensione di università: uno spazio trasformativo e innovativo dove frequentare lezioni e condividere tanti momenti in spazi pensati in maniera specifica per la socialità" ha commentato la rettrice Tiziana Lippiello.

"E' una giornata storica - ha sottolineato il sindaco Mario Conte - perché si compie un ulteriore passo in avanti verso la Treviso Universitaria e dei Servizi che stiamo costruendo insieme agli Atenei di Venezia e Padova".



