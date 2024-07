Nel padovano 37 lavoratori in nero o irregolari

La Guardia di finanza di Padova, con una serie di controlli in tutta la provincia, ha individuato 30 lavoratori in nero e 7 irregolari.

Nello specifico, i Finanzieri del Gruppo di Padova, a seguito di autonoma attività info-investigativa, hanno effettuato accessi presso diverse attività commerciali nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, nonché dell'autolavaggio, situate nel territorio della provincia.

I controlli in rassegna hanno consentito di segnalare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro le violazioni le cui sanzioni amministrative cumulative sono ricomprese tra un minimo di circa 106 mila euro e un massimo di oltre 540 mila euro, permettendo di adottare 8 provvedimenti di sospensione dell'attività, in ragione dell'impiego di personale non registrato pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sui luoghi ispezionati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA