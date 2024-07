Omettono classe energetica case, multate 29 agenzie immobiliari

Per aver omesso la classe energetica negli annuncia di vendita delle case, 29 agenzie immobiliari di Jesolo e Cavallino Tre porti sono state sanzionate per complessivi 2199 mila euro dalla guardia di Finanza.

I controlli sono stati svolti analizzando sia gli annunci pubblicizzati online che quelli apposti sulle vetrine di un centinaio di agenzie immobiliari riscontrando che 29 di esse che proponevano immobili in vendita e/o in locazione, avevano omesso di indicare la classe energetica (da A4 più efficiente a G meno efficiente). La classe energetica è riportata nell'Attestato di Prestazione Energetica (Ape) - documento necessario a tutela del consumatore, redatto da un professionista accreditato dalla Regione come soggetto certificatore - che ha una validità di 10 anni, da aggiornare alla scadenza naturale oppure nel caso in cui l'edificio o l'unità immobiliare subisca interventi che comportino la modifica della prestazione energetica o venga cambiata la sua destinazione d'uso. Il mancato inserimento di queste informazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Le attività ispettive hanno accertato che le 29 agenzie immobiliari avevano dimenticato di mettere, su 203 annunci di compravendita (152 sul Web e 51 fisici), l'indicazione dell'attestazione della prestazione energetica e nei cui confronti sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 199 mila euro, inviate alla Città Metropolitana di Venezia in qualità di Autorità competente alla definizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA