Aveva in auto accessori di griffe contraffatti, donna denunciata

La guardia di Finanza di Vicenza ha denunciato una donna che trasportava in auto 188 marchi di note case di moda contraffatti.

La donna era stata fermata per un controllo all'uscita del casello autostradale di Vicenza mentre era assieme ad un'altra persona. Nell'auto i finanzieri hanno trovato una valigia e alcune borse riportanti famosi marchi di moda di lusso. Data la dubbia veridicità delle dichiarazioni rese, i militari hanno voluto approfondire la natura di quanto trasportato, rinvenendo complessivamente accessori di abbigliamento contraffatti riportanti complessivamente 188 marchi di note case di moda contraffatti. La donna non è stata in grado di fornire alcun documento attestante l'originalità o l'acquisto tracciato della merce che era stata acquistata in Turchia. Pertanto gli articoli sono stati sottoposti a sequestro e la donna è stata denunciata.



