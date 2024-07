A Emanuela Evangelista il Campiello Natura-Premio Venice Gardens

Emanuela Evangelista vince la seconda edizione del Campiello Natura - Premio Venice Gardens Foundation. La scrittrice conquista il riconoscimento con la sua opera "Amazzonia. Una vita nel cuore della foresta" (Editori Laterza) e verrà premiata durante la serata finale della 62/a edizione del Premio Campiello, il 21 settembre al Gran Teatro La Fenice di Venezia, da Adele Re Rebaudengo, Presidente di Venice Gardens Foundation.

Nato dalla sinergia tra la Fondazione Il Campiello e Venice Gardens Foundation, il Premio sostiene la letteratura che esplora e approfondisce le tematiche inerenti all'urgente necessità di ritrovare un armonioso equilibrio di comprensione e vicinanza con la natura. Attraverso il potere evocativo della parola, i libri possono infatti ispirare dialoghi rispettosi e riflessioni importanti e consapevoli, attenzioni imprescindibili in un contesto storico in cui la natura, nella sua accezione più vasta, è gravemente in pericolo. Il Campiello Natura vuole dunque rappresentare un riconoscimento alle opere che favoriscono, attraverso una sensibile e ampia espressione di contenuti e visioni, una connessione profonda e armonica fra pensiero, scrittura e natura.

La commissione di esperti di Venice Gardens Foundation, presieduta da Re Rebaudengo, aveva selezionato tra i finalisti, anche: Ottavio Cappellani con "Il carrubo e l'unità di misura del diamante" (Aboca Edizioni) e Franco Faggiani con "La compagnia del gelso" (Aboca Edizioni), opere che rappresentano una preziosa testimonianza della capacità della letteratura di affrontare tematiche complesse e di offrire spunti di riflessione inediti sul rapporto con la natura, invitando a un dialogo costruttivo e a un impegno concreto per la sua salvaguardia.



