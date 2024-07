Arriva a Venezia il tour di Intesa delle 'Imprese Vincenti'

Transizione digitale ed ecologica, crescita economica, impatto sociale, ed export: sono i parametri per i quali sono state selezionate le 10 eccellenze imprenditoriali del Nordest che saranno premiate domani al Museo M9 di Mestre nell'ambito della settima tappa delle 15 complessive del tour 'Imprese Vincenti', promosso da Intesa Sanpaolo.



Piccole e medie aziende che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy, selezionate dall'istituto bancario tra le 4.000 autocandidate alla quinta edizione del format.

In questo caso si tratta delle pmi di eccellenze dell'area Veneto Est e Friuli Venezia Giulia. Una tappa alla cui realizzazione ha collaborato anche Visa. Alla fine di questo 'giro d'Italia' nell'impresa di qualità saranno complessivamente 150 le Imprese Vincenti 2024.



Le direttrici percorse dal programma del premio sono riferite in generale all'adozione di criteri Esg, i progetti di crescita, l'impatto sulle comunità e sui territori in cui le aziende operano, contribuendo a creare valore per l'economia del territorio, occupazione e benessere delle persone L'appuntamento di Mestre, al Museo del '900, avrà inizio alle 17.30 di domani, mercoledì, in diretta streaming su ANSA.it



