TrenoBiciBus, 74 posti bici nei weekend da Venezia alle Dolomiti

Il servizio di mobilità integrata TrenoBiciBus a Venezia a Calalzo offre 74 posti bici il sabato, la domenica e nei giorni festivi fino al 7 settembre. Dalla stazione dolomitica è possibile trasportare la propria due ruote sugli autobus attrezzati, con 20 posti bici ciascuno, che da Ponte nelle Alpi permettono di raggiungere Alleghe, Palafavera e Nevegal e da Calalzo portano fino a Cortina.

L'edizione 2024 dell'iniziativa, sinergia tra Regione Veneto, Trenitalia e DolomitiBus, è stata presentata oggi dalla vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti.

"Ogni anno - ha sottolineato De Berti - registra un gradimento crescente con 300 viaggiatori al giorno nei weekend e festivi, con 55 bici per viaggio. Un'ulteriore conferma del nostro impegno nel sostenere lo sviluppo della mobilità green, sostenibile e intermodale con soluzioni in grado di dare risposte alle esigenze di pendolari e cicloturisti. Oltre al TrenoBiciBus i ciclisti possono trovare il TrenoBici delle Dolomiti, che nei giorni feriali, dal 10 giugno al 5 settembre, da Belluno a Calalzo, mette a disposizione 30 posti per raggiungere le ciclovie del bellunese. L'offerta in Regione è integrata da oltre 1.000 posti bici sulla linea Venezia-Verona, quasi 900 sulla Bologna-Brennero e dal servizio speciale TrenoBici Mantova, che nei festivi dal 31 marzo al 26 ottobre, consente di trasportare 15 biciclette da Venezia a Mantova. Con 6.240 posti bici disponibili ogni giorno sui treni del Veneto, pari a un quarto dell'offerta nazionale di Trenitalia - ha concluso - intendiamo continuare a promuovere questa modalità di spostamento sostenibile in un territorio sempre più bike-friendly".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA