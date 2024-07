'Digital attraction', Veneto cerca infermieri via social

La Regione del Veneto lancia 'Digital attraction per infermieri', una nuova campagna di comunicazione per attirare talenti in ambito sanitario. Da oggi, tramite i canali social ufficiali della Regione e poi su quelli delle aziende del sistema socio sanitario regionale, fino alla chiusura delle iscrizioni per i corsi di laurea per l'anno accademico 2024-2025, verrà promossa l'iniziativa dedicata ai diplomandi e neo-diplomati delle scuole superiori che vorranno iniziare il percorso di studio in ambito sanitario.

I posti a bando per Infermieristica nei due Atenei veneti sono passati dai 1.111 dell'anno accademico 2020-2021 ai 1.654 del 2023-2024. Le assunzioni di infermieri nelle aziende sanitarie del Veneto nel 2023 sono state oltre 1.000.

"Su Facebook e Instagram della Regione Veneto - spiega l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin - verranno lanciati messaggi informativi corredati dalla possibilità di visualizzare e scaricare una brochure promozionale, elaborata in collaborazione i responsabili dei corsi di Laurea in Infermieristica delle Università di Padova e Verona.

Contestualmente, un messaggio promozionale verrà lanciato anche attraverso i social delle Ulss per rafforzare la campagna.

L'iniziativa è nata per l'esigenza di dotare la sanità regionale di nuove professionalità e far conoscere ai giovani che concludono il ciclo della scuola superiore la possibilità di scegliere le Professioni sanitarie, un percorso qualificante e appassionante. Il Sistema Sanitario Veneto, infatti, offre numerose opportunità di impiego per i professionisti infermieri, sia in ambito ospedaliero sia territoriale, senza distinzione di provincia".

Per il 2024-2025, sottolinea Lanzarin, "sarebbe necessario formare almeno 3.000 nuovi infermieri che potranno trovare occupazione in ambiti diversi, ospedali, istituti di ricerca, servizi per l'emergenza, ambulatori, strutture sanitarie e socio sanitarie del territorio e a domicilio. Anche per far fronte alle attuali richieste, sono stati aumentati i posti disponibili messi a bando nei corsi di Laurea in Infermieristica".



