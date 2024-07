Sequestrati 12 mila prodotti illegali in negozio a Belluno

La guardia di Finanza di Belluno ha sequestrato in un esercizio commerciale cinese 12 mila prodotti tra accessori e gadget a tema estivo, molti dei quali non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Tra i pezzi illegali anche 1.500 oggetti nel settore moda e abbigliamento. Il tutto è stato segnalato alla Camera di Commercio compreso un cinese, che ora rischia una sanzione prevista da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.833 euro.

I prodotti non erano provvisti delle indicazioni in lingua italiana, della denominazione, dei dati del produttore e dell'importatore, del Paese d'origine, e dei materiali impiegati e delle istruzioni d'uso.

Inoltre, in fase di accesso all'esercizio commerciale, i finanzieri hanno sorpreso due dipendenti a lavorare pur in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per questo è scattata la proposta all'Ispettorato Territoriale del lavoro di Belluno per l'adozione del provvedimento sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché la contestazione di una sanzione amministrativa che vanno da un minimo di 11.700 euro fino ad un massimo di 70.200 euro



