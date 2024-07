De Maria a giuria Venezia Classici, sarà viaggio indimenticabile

"La selezione è bellissima! Sono onorato di presiedere questa giuria! Sarà per me una grande opportunità per tornare studente e godere di questi meravigliosi capolavori nelle condizioni di proiezione migliori possibili!" dice il presidente della giuria di Venezia Classici Renato De Maria. La giuria di studenti di cinema - per l'undicesimo anno - assegnerà il Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato. La Giuria, composta da 24 studenti, ognuno indicato dai docenti dei diversi corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca' Foscari, potrà anche premiare il miglior documentario sul cinema presentato all'interno della Sezione.

"Cosa chiedere di più! Aprire gli occhi il cuore e la mente.

Grazie davvero! Sarà un viaggio indimenticabile!" commenta con entusiasmo De Maria.



