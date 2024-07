Dalla fondazione Chan-Zuckerberg sostegno a ricercatori italiani

Assegnato dalla 'Chan Zuckerberg Initiative', la fondazione no profit di Mark Zuckerberg e della moglie Priscilla Chan, un finanziamento di 400mila dollari a sostegno del lavoro sulla bioinformatica degli italiani Davide Risso e Gabriele Sales, dell'Università di Padova, e al collaboratore Levi Waldron della City University di New York.

Il finanziamento supporterà l'espansione dell'infrastruttura di Bioconductor, un software open source per la comprensione e l'analisi dei dati genomici e per consentire l'analisi dei dati usando le Gpu, le schede hardware nate per il mondo della grafica ma che negli ultimi anni hanno trovato importanti applicazioni per lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, nonché nella bioinformatica. "Questo finanziamento - ha detto Risso - consentirà a centinaia di sviluppatori di software di sfruttare la potenza delle Gpu per la ricerca biomedica nell'ambito del progetto Bioconductor. Attraverso lo sviluppo di pacchetti software per la programmazione Gpu, miriamo ad accelerare le analisi ad alta intensità di calcolo, in particolare in campi come la genomica a singola cellula".

Il progetto Bioconductor è considerato una pietra miliare nella bioinformatica e "questo finanziamento - ha aggiunto Sales - ci aiuterà a garantire il futuro della nostra infrastruttura e a permettere a ricercatori nel campo biomedico di utilizzare la programmazione Gpu in modo più accessibile".



