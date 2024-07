Sequestrati 140 chili di tabacco da masticare

La Guardia di finanza di Venezia ha sequestrato 140 chili di tabacco di contrabbando da masticare e messo in vendita tra il capoluogo lagunare, Padova e Udine.

Due persone di origini pakistana sono state denunciate all'Autorità giudiziaria.

In particolare, eseguendo una serie di controlli su Mestre e nel padovano, sono stati individuati 3 esercizi commerciali specializzati nella vendita di generi alimentari, tutti gestiti dalla stessa persona, denunciata, trovata con parte del tabacco illecito. Dopo un primo sequestro i finanzieri sono risaliti ad un'altra bottega a Udine trovando ulteriore tabacco di contrabbando e denunciando la seconda persona.

Il tabacco da masticare era in vendita ad uso di cittadini bengalesi e pakistani.



