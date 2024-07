A Jesolo c'è il Suonica Festival con Rose Villain e Pericolo

Il Comune di Jesolo (Venezia) ha annunciato l'edizione 2024 del Suonica Festival, che si svolgerà dal 18 al 20 luglio al Parco Pegaso e il 31 luglio in Spiaggia del Faro.

Si tratta di una serie di eventi, in una cornice originale, con alcuni dei migliori artisti della scena pop/urban italiana del momento e il party rivelazione dell'anno, che sta registrando il tutto esaurito in tutta Italia.

Si alterneranno sul palco Rose Villain, Astromare, Massimo Pericolo, Anna, Ele A, Zero Assoluto e il Teenage Dream Party.

Jesolo Suonica Festival nelle estati scorse ha ospitato i migliori artisti dell'attuale scena pop italiana tra cui Irama, Tananai, Francesca Michielin, Michele Bravi, Mannarino, Madame, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Rkomi, Fulminacci.





