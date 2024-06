Circa 220mila visitatori al 'Villaggio Coldiretti' a Venezia

Sono circa 220mila le presenze registrate nella tre giorni del "Villaggio Coldiretti" a Venezia, tra Riva Sette Martiri e Giardini Napoleonici. Il bilancio è stimato dalla Coldiretti a conclusione della kermesse contadina, che ha portato nella città lagunare oltre 200 stand tra mercato degli agricoltori, street food, agriasilo, animali della fattoria, orti, fattorie didattiche, agrichef, laboratori, nuove tecnologie e workshop.

"Il Villaggio di Venezia è stata una grande occasione - ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini - per far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell'agricoltura italiana e di quella veneta in particolare, un modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell'innovazione. Abbiamo creato qualche disagio ai residenti, ma anche noi amiamo questa città e possono stare tranquilli che la lasceremo meglio di come l'abbiamo trovata".

La Fondazione Campagna Amica ha donato una tonnellata e mezza di prodotti tipici di alta qualità grazie all'iniziativa di solidarietà la "Spesa Sospesa". I pacchi verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà attraverso la parrocchia di Sant'Elena e le associazioni Dona la spesa, Casa famiglia, Anfas, Caritas Lido, Emporio della solidarietà. Il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha officiato la celebrazione della domenica.



