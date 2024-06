Un museo nell'antico monastero veneziano di Ayia Napa a Cipro

Circondato dalle strutture un po' chiassose del turismo di massa, resiste al passare del tempo l'antico Monastero veneziano di Ayia Napa a Cipro nel distretto di Famagosta, che con il suo bugnato è uno dei pochi edifici rinascimentali rimasti a testimonianza della dominazione durevole della Serenissima, ma anche della presenza ottomana sull'isola.

Come lo vediamo oggi, è una costruzione del XVI secolo, periodo del dominio veneziano a Cipro, che si intende far rinascere come museo contenente i reperti della sua lunga storia, attraverso un progetto che coinvolge l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università tedesca di Berlino (Freie Universität Berlin) e la Diocesi di Famagosta.

L'istituzione del museo nell'ex monastero di Ayia Napa a Cipro è un progetto interdisciplinare, finanziato con fondi europei e del governo di Cipro. È sostenuto dalla Diocesi di Famagosta, dal Dipartimento delle Antichità di Cipro e dalla Municipalità di Ayia Napa.

Il progetto Ayia Napa, coordinato per Ca' Foscari dal prof.

Lorenzo Calvelli, ha come obiettivo quello di allestire un museo negli ambienti dell'ex monastero, rendendo tangibile questa storia, valorizzando rinvenimenti archeologici, reperti locali, elementi edilizi del monastero, che costituiscono la maggior parte dei beni ivi custoditi, e un ricco tesoro di icone (post-)bizantine provenienti dalla parte settentrionale di Cipro, occupata dall'esercito turco dal 1974.

Questo progetto museale mira a far conoscere la storia del monastero oltre alle relazioni interreligiose che hanno plasmato in modo significativo la cultura di Cipro.



