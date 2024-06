Tozzi in concerto a S. Marco, 'qui vidi il mio mito McCartney'

"Quando ero ragazzo ho assistito a un concerto di Paul McCartney in Piazza San Marco. Mai avrei pensato, all'epoca, che mi sarei esibito anch'io dove lo ha fatto uno dei miei miti musicali". Con queste parole, stamani, Umberto Tozzi ha introdotto la presentazione della tappa del suo lungo tour di addio, che lo vedrà protagonista nel salotto buono di Venezia il prossimo 7 luglio.

Dopo 48 anni di carriera, 80 milioni di dischi venduti e oltre duemila concerti in giro per il mondo "sono felicissimo di affrontare questo tour - ha spiegato -, sarà spettacolare perché il fatto di avere annunciato la chiusura della mia carriera nei live mi lascia qualcosa di emozionalmente inspiegabile".

Il tour del cantautore terminerà nel 2026 dopo 60 tappe, 30 in Italia e altrettante all'estero. Sarà uno spettacolo "più sinfonico, che esalta il mio repertorio", ha precisato Tozzi, e questo grazie all'orchestra che lo accompagnerà sul palco di San Marco, composta da 21 elementi, con una sezione di archi e una di fiati. "Ho cominciato il tour alle Terme di Caracalla il 20 giugno - ha proseguito - e ho trovato un pubblico meraviglioso a Roma. Sono convinto che sarà così anche a Venezia".

Ripercorrendo la sua lunga carriera, fatta di grandi successi, ha rivelato che 'Ti amo' è la canzone che lo rappresenta di più: "Trovo che sia assolutamente quella più originale. È stata una canzone che sin dall'inizio è diventata una hit in Francia, Germania, Spagna. È un brano che ha segnato un diverso modo di scrivere le canzoni in Italia", ha concluso.





