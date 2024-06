Mirano Summer Festival, dal 28 giugno un mese di musica

Aprirà il 28 giugno il Mirano Summer Festival, manifestazione musicale, con scopo benefico, promossa dall'Associazione Volare 4.0 e giunta alla 18/a edizione. Al festival, che terminerà il 28 luglio, sono attesi alcuni degli artisti italiani di rilievo della scena musicale, tra cui Loredana Bertè, Achille Lauro, i The Colors e i Ricchi e Poveri, insieme ad alcune cover band. Un mese dedicato alla musica ma anche alla solidarietà. Lo scorso anno, ricordano gli organizzatori, il Mirano Summer Festival, ha richiamato nell'Arena Concerti (zona impianti sportivi di via Cavin) circa 90.000 persone. In questa edizione è stata stretta una collaborazione con l'Associazione Sogni Onlus, che aiuta i bambini malati e le loro famiglie assieme alla Fondazione Città della Speranza di Padova.

La manifestazione è sostenuta da una comunità di volontari: 250 giovani iscritti, 60-70 presenti ogni sera, e 34 addetti alla sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA