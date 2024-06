A Verona I trimestre ancora in calo, ma previsioni positive

Nel primo trimestre 2024 la produzione manifatturiera veronese segna il quinto calo consecutivo, con un -3,78% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, pur se la situazione economica resta difficile, dai dati previsionali sembra si stia per cambiare tendenza, con la prospettiva di una moderata crescita (+0,69%) per il trimestre successivo. Lo evidenzia il periodico report di Confindustria Verona.

Segno negativo anche per le vendite extra UE, pari a -2,6%.

Sul mercato nazionale viene rilevata una variazione negativa del -3,36%; le vendite verso i mercati europei ancora una volta sono quelle che ne risentono di più con -5,04% (-3,7% nella precedente rilevazione).

La debolezza del mercato europeo e ora anche il calo delle esportazioni extra UE impattano significativamente sugli ordini, che si confermano nel trend negativo -5,03% (-3,7% nella precedente rilevazione).

"La fotografia dell'andamento economico della nostra manifattura - ha detto il presidente di Confindustria Verona, Raffaele Boscaini - non è certamente delle più rosee, anche se le prospettive ci fanno sperare che il peggio sia passato. Il rischio peggiore però di fronte a questi numeri è quello di restare fermi in attesa che la situazione migliori. Per questo nella nostra ultima indagine abbiamo voluto capire quanto le nostre imprese stiano guardando avanti e lo abbiamo fatto con un focus sull'intelligenza artificiale. Quasi un'azienda su 4 ha dichiarato di avere già investito o intende investire prossimamente in tecnologie di intelligenza artificiale, aspettandosi tra i benefici un miglioramento dell'efficienza e della produttività, una riduzione dei costi e degli errori", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA