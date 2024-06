Barca da voga si rovescia in laguna Venezia, recuperati in 9

Un'imbarcazione da voga con nove persone si è rovesciata stamani nella laguna di Venezia, all'altezza dei cannoni del ponte della Libertà, e i suoi occupanti sono finite in acqua, fortunatamente senza conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due autopompe lagunari, che hanno soccorso e caricato a bordo della propria imbarcazione i naufraghi, che si trovavano in un punto di basso fondale, dove si tocca. Il rovesciamento della barca a remi è stato probabilmente causato dal moto ondoso.

L'imbarcazione è stata trainata e i naufraghi portati in zona sicura.

A scopo cautelativo erano pronti all'impiego il nucleo sommozzatori, l'elicottero "Drago 149" del reparto volo dei vigili del fuoco e l'idroambulanza del Suem 118.



