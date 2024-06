Sace, Veneto terza regione per export nel 2023

Il Veneto, con 408mila imprese all'attivo, di cui 26mila Pmi, è la terza regione italiana per export. Nel 2023 ha esportato beni per un valore di circa 82 miliardi di euro, pari al 13,1% dell'export complessivo nazionale, con un andamento stabile rispetto all'anno precedente (-0,3%). Lo afferma il Doing Export Report 2024 di Sace.

L'export, spiega lo studio, rappresenta quasi la metà al Pil della regione (45,5%). Nel primo trimestre dell'anno (ultimo dato disponibile), le esportazioni venete hanno registrato una contrazione del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Con un valore di merci esportate pari a 23 miliardi di euro lo scorso anno, Vicenza è la prima provincia per export (28% del totale), seguono a poca distanza le province di Treviso (20%), Verona (19%) e Padova (16%).

Non tutto luccica però nel rapporto di Sace: nei primi tre mesi di quest'anno, infatti le vendite all'estero del Veneto hanno registrato una contrazione del 5,1% rispetto allo stesso periodo 2023.

In termini assoluti, nelle vendite oltreconfine dello scorso anno è prevalso l'apporto della meccanica strumentale, confermata nel 2023 primo settore di export con oltre 16 miliardi di euro (+8%), e la manifattura (+1,6%), composte in particolare da strumenti e forniture medico-dentistiche, mobili e gioielli e pietre preziose, e alimentari e bevande (+5,5%).

Performance che hanno in parte bilanciato le flessioni di tessile e abbigliamento (-3,2%) e prodotti in metallo (-8,6%).

Secondo Sace, in un'ottica generale, le potenzialità di crescita delle aziende italiane nei mercati stranieri passano attraverso un approccio sempre più flessibile e dinamico che anticipi i cambiamenti. Un concetto sintetizzato nell'acronimo Sparkling, dove ogni lettera rappresenta una caratteristica delle imprese: Smart, Proactive, Agile, Revolutionary, Kinetic, Leader, Innovative, New e Green.



