Finanza scopre crediti pnrr non spettanti per 230 mila euro

Crediti d'imposta relativi ai fondi Pnrr per 230mila euro sospesi dopo un'indagine della Guardia di Finanza di Vicenza.

Le fiamme gialle nel corso di un controllo nei confronti di una società di capitali, con sede a Grisignano di Zocco (Vicenza) e operante nel settore della tecnologia medica e della fabbricazione di strumenti di irradiazione, hanno rilevato costi del personale non inerenti all'attività di ricerca e sviluppo per circa 980 mila euro, negli anni d'imposta dal 2020 al 2023 per i quali erano stato chiesti i fondi Pnrr. Da qui la sospensione delle deleghe per la compensazione dei crediti.





