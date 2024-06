Festival delle Idee, apre Nafisi tra ospiti più attesi Baricco

Sarà la scrittrice iraniana Azar Nafisi con il suo ultimo libro Leggere pericolosamente (Adelphi) ad inaugurare la sesta edizione del Festival delle Idee, dedicata a Esplorando l'ignoto, che si svolgerà dal 23 settembre al 28 ottobre tra Mestre e Venezia. Quaranta gli ospiti con tra i più attesi Alessandro Baricco, Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, accompagnati dagli attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino diretta da Vacis che portano a teatro una lettura corale, in occasione dei 30 anni di Novecento, arricchita di ricordi e racconti. Annunciati al Festival anche la cantante e attrice Ute Lemper, la produttrice e regista Trudie Styler, moglie di Sting, innamorata dell'Italia, le lectio magistralis di Umberto Galimberti e di Massimo Recalcati, il poeta Franco Arminio, Linus che festeggia 40 anni di carriera, il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, Paola Turci con Gino Castaldo, Gianluca Gotto, Gloria Campaner. A novembre evento speciale con Padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione, che chiuderà il festival con l'incontro Gesù in cinque sensi. Voi chi dite che io sia? Torna a grande richiesta Vincenzo Schettini con una lezione-spettacolo.

Il Festival, che l'anno scorso ha visto oltre 22mila presenze, cresce e si espande in nuovi spazi dai teatri veneziani al Teatro Toniolo di Mestre, alle università, ai centri culturali e ai poli museali con i tradizionali appuntamenti all' M9 - Museo del '900 di Mestre fino al Padiglione Rama dell'Ulss3 e alle Rete Biblioteche Venezia.

Tra le nuove sezioni gli Speech sulla musica con protagonisti della scena contemporanea. A 700 anni dalla morte di Marco Polo lo scrittore Alberto Toso Fei rievocherà la figura del grande esploratore. Tornano i focus su temi legati al viaggio a cura del direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro. Focus sulle parole con la giornalista Federica Augusta Rossi.

Per la prima volta a Venezia, il Maestro Roberto Cacciapaglia in un viaggio attraverso le sue composizioni al pianoforte.

Giuseppe Culicchia con Il libro dell'amore impossibile (HarperCollins). Il giornalista Antonio Di Bella con storie e aneddoti della sua vita in prima linea. Al Festival anche la scrittrice, scienziata e divulgatrice Licia Troisi, la scrittrice Teresa Ciabatti, la giornalista Candida Morvillo, l'attrice Debora Villa che ha creato una pièce ad hoc per il Festival, L'ignaro ignoto, il critico e storico dell'arte Flavio Caroli.

Il 28 settembre incontro con il medico Franco Berrino. Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti all'Agenzia Spaziale Europea condividerà una riflessione su come raggiungere una vita equilibrata e armonica e Roberto Burioni spiegherà la natura e il funzionamento dei virus. Riflettori anche sulla cronaca e sull'attualità con il giornalista e scrittore Lucio Luca e il suo ultimo libro La notte dell'Antimafia. Dedicato alla generazione Z il Literary Music Party, che fa proprio un fenomeno esploso a New York con decine di studenti che leggeranno estratti dai loro libri preferiti, accompagnati dalla band capitanata da Fabio Caon.

Patrocinato dal Ministero della Cultura, tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, con patrocinio e contributo del Comune di Venezia, il Festival, ideato da Marilisa Capuano, sarà trasmesso per alcuni incontri in diretta streaming a cura di CorriereTV. Alcuni eventi saranno ad ingresso gratuito, altri a pagamento.

Le prevendite saranno aperte da metà luglio, mentre per gli eventi gratuiti le prenotazioni - obbligatorie - inizieranno da metà agosto.

Info su www.festivalidee.it



