Andrea De Nicolao lascia l'Umana Reyer Venezia dopo 7 stagioni

Andrea De Nicolao lascia l'Umana Reyer Venezia dopo sette stagioni. La società lagunare ha comunicato di aver accolto la richiesta su un accordo per la rescissione consensuale di contratto.

Secondo di sempre come presenze nella storia del club con 380 partite giocate (dietro a Michael Bramos con 389), "Denik" è il miglior assist-man della storia Reyer in campionato, con 648 passaggi vincenti. A Venezia De Nicolao ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Fiba Europe Cup.



